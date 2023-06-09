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09 Haziran 2023 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 14:14:00

Ukrayna: Herson'da su seviyesi 20 santimetre düştü

Kaynak: AA

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Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu Herson bölgesinde yükselen su seviyesinin 20 santimetre düştüğünü bildirdi.

Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, selden etkilenen Herson bölgesindeki son durumu değerlendirdi.

Su seviyesinde düşme eğiliminin gözlemlendiğini belirten Prokudin, "Suyun gece boyunca 20 santimetre düştüğünü görüyoruz. Sabah itibarıyla bölgede su seviyesi 5,38 metre. Herson şehrinde 5,35 metre seviyesinde bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Prokudin, bölgedeki 32 yerleşim yerinde 3 bin 624 evin su altında kaldığını, 2 bin 352 kişi ve 550'ye yakın hayvanın tahliye edildiğini anlattı.

Ukrayna Hidroenerji Santralleri Kuruluşunun (Ukrgidroenergo) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtildi.

Sabah 08.00 itibarıyla barajın Nikolpol şehri yakınlarındaki su seviyesinin 11,74 metre olduğu kaydedilen açıklamada, "Son bir günde barajdaki su seviyesi 1 metre daha düştü. 6 Haziran sabahından bu yana su 4,7 metre azaldı." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Prokudin Herson bölgesi Hidroenerji Santralleri Kuruluşu
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