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06 Ekim 2022 Perşembe 17:37:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 17:37:00

Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alanı tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.

Gumenyuk, ülkesinde devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Söz konusu bölgede 400 kilometrekarelik alanın Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini anlatan Gumenyuk, "Evet, başarılarımız oldukça inandırıcı. Herson bölgesinin 400 kilometrekareden fazlası işgalcilerden kurtarıldı ve biz ilerliyoruz." dedi.

ZAPORİJYA KENTİ RUS FÜZELERİ İLE VURULDU

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresinin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus güçlerince bugün Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin bu sabah saat 05.00 sularında S-300 sisteminden fırlatılan füzeler ile kente saldırı düzenlemesi sonucu Zaporijya'da şiddetli patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

Bazı konut ve evlerin patlama sonucu hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Şu anda 3 kişinin ölümü hakkında bilgi verildi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralanan 12 vatandaş, şehrin sağlık tesislerine kaldırıldı." denildi.

Rus ordusu 61 binden fazla askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde Rus ordusunun 24 Şubat-6 Ekim'de verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Rus ordusunun son bir günde 330 askerini daha kaybettiği ve böylece bugüne kadar toplam 61 bin 330 askerin öldüğü belirtilen açıklamada, Ruslara ait 266 uçak, 232 helikopter, 2 bin 449 tank, 5 bin 64 zırhlı araç, 1424 top, 344 roketatar ve 177 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Rus güçlerine ait 3 bin 854 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1047 insansız hava aracının da imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Etiketler : Gumenyuk Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
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