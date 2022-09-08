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08 Eylül 2022 Perşembe 17:58:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 17:58:00

Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Yerele basında yer alan haberlere göre, Ukrayna ordusunda görevli Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Harkiv başta olmak üzere bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gromov, "(Ukrayna) askeri birlikleri, düşman hatlarının 50 kilometre ötesine geçti. Harkiv bölgesindeki aktif operasyonlar sırasında 20'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Hangi yerleşim birimlerinin geri alındığına ilişkin detay vermeyen Gromov, Harkiv başta olmak üzere ülkede yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçen bölgelerin toplamının 700 kilometrekarenin üstünde olduğunu belirtti.

Gromov, Ukrayna ordusunun Slavyansk bölgesinde de 3 kilometre ilerleme kaydettiğini ve orada da bir yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını sözlerine ekledi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğine dair haberler yer alırken buna dair Ukrayna makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." demişti.

Etiketler : ukrayna harkiv rus güçleri
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