VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB yetkilisi Simson: Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat
Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı
ABD'den F-16 adımı: Türkiye'ye satışı koşullara bağlayan 2 ekleme çıkarıldı
İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair gösterge yok
Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı: İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı tutuklandı
Cezayir Başbakanı: Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici
Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti
TEKNOFEST 2023'te ödül ve malzeme desteği 43 milyon TL olacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna tarafı Rusya ile müzakereye mesafeli
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na veda etti
Dezenformasyon Bülteni yayımlanmaya başladı
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Türkiye-İsviçre ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Kuru incir ihracatı 258 milyon dolar kazandırdı
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Beyaz Saray: Biden, OPEC kararının ardından Suudiler ile ilişkileri gözden geçiriyor
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
Teslim olan terörist sayısı 98'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı
11 Ekim 2022 Salı 23:19:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 23:19:00

Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 32 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını ve ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası neticesinde 32 askerin Ukrayna'ya iade edildiği bilgisi verilerek, "Bizimkiler evde. Bir esir değişimi daha gerçekleşti" ifadelere yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Twitter'den yaptığı paylaşımda esir takası hakkında bilgileri vererek 32 Ukraynalı askeri ülkeye getirdiklerini duyurdu.

Esir değişimi sonucu serbest kalanların arasında kayıp olarak bilinen bazı askerlerin de yer aldığına dikkat çeken Yermak, "Şiddetli çatışmaların olduğu yerlerde bulundular. Bu insanların çoğu kayıp olarak kabul edilmişti. İnsanları geri getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda esir takası çerçevesinde savaşta hayatını kaybedenlerden 62 kişinin cesedinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği de aktarıldı.

Etiketler : Kesir takası Ukrayna Bakanlık
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Hasan Matias 2 yaşında

Hasan Matias 2 yaşında
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Eurovision'da hakkımız yendi

Eurovision'da hakkımız yendi
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX