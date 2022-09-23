Ukrayna: Başkan Erdoğan ile iletişim halinde olmamız çok önemliydi!

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23 Eylül 2022 Cuma 00:28:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 00:47:00

Ukrayna: Esir takasında Başkan Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Rusya ile yapılan esir takası sürecinde Ukrayna tarafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Ukrayna tarafına 215 savaş esirinin iade edilmesi konusunda basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasil Malyuk, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons ile İsveç'in Kiev Büyükelçisi Tobias Thyberg, basın toplantısına katıldı.

"TAKASIN SON KISMI DOĞRUDAN ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ"

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 215 Ukraynalı savaş esirinin serbest bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Yermak, esir takas sürecinde yer alan tüm taraflara teşekkür etti.

Ukrayna devlet kurumlarının her gün 24 saat uluslararası ortaklarıyla esir takası operasyonu için çaba sarf ettiğini aktaran Yermak, "Türk tarafı başta olmak üzere ortaklarımızın yer aldığı uluslararası temaslarımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi." dedi.

Takas operasyonunda Türkiye'nin bu sürece sağladığı desteğin önemini özelikle vurgulayan Yermak, "Dün de çok önemli bir rol oynadı (Türkiye), takasın son kısmı doğrudan Ankara'da gerçekleşti." diye konuştu.

Yermak, esir takas sürecinin başarılı bir şekilde sona ermesi için Türk ve Ukraynalı üst düzey yetkililerin sürekli temas haline olduklarını, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in da telefon görüşmesini yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Zelenskiy ile görüştü, bunlar kişisel görüşmeler ile kişisel garantilerdir ve yaşananlarda (takas yapılması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel varlığı ve her şeyden önce vatandaşlarımıza Türkiye'deki güvenlikleri için garantiler verdiğini burada belirtmek isterim."

Daha sonra konuşan Ukraynalı yetkililer ise esir takas süreci ile ilgili detaylı bilgileri paylaşarak, takas sonucu birçok Ukraynalının ülkelerine döndüklerini belirtti.

Büyükelçiler ise esir takas operasyonun başarılı sona ermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu süreçte yer alan taraflara teşekkür etti.

Etiketler : ukrayna Takas operasyonu takas
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