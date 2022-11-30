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30 Kasım 2022 Çarşamba 19:24:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 19:24:00

Ukrayna'dan diplomatik misyonlarının güvenliğini güçlendirme talimatı

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, ülkenin diplomatik misyonlarının güvenliğini güçlendirme talimatı verdiği aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Kuleba'nın, Ukrayna'nın büyükelçiliklerinin güvenliğini güçlendirme talimatı verdiğini duyurdu.

Nikolenko, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak Kuleba'nın İspanyol yetkilileri bu saldırıyı acilen soruşturmaya çağırdığını aktardı.

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası içinde bugün öğle saatlerinde gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada bir büyükelçilik personelinin yaralandığı duyurulmuştu.

Etiketler : ukrayna bakanlık nikolenko
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