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12 Eylül 2022 Pazartesi 12:03:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 12:05:00

Ukrayna Devlet Zelenski'den Putin'e sert sözler: Ekmeğimiz, gazımız, yemeğimiz ve sensiz olacağız

Kaynak: aksam.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı hedef alarak yaptığı açıklamada, "Ekmeğimiz, gazımız, yemeğimiz ve sensiz olacağız" dedi.

Ukrayna Ordusunun Harkov'da Rus Ordusuna karşı üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Orduyu kutlayarak mesaj yayınladı.

Bölgedeki askerlerin bir kahraman olduğunu vurgulayan Zelenski, "Hala bizi korkutabileceğinizi, kırabileceğinizi, taviz vermeye ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten hiçbir şey anlamıyor musunuz? Kim olduğumuzu anlamıyor musunuz? Ne için buradayız_ Neden bahsediyoruz?" diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Dudaklarımı okuyun: Benzinsiz mi sensiz mi? Sensiz, Işıksız mı, sensiz mi? Sensiz, Susuz mu sensiz mi? Sensiz, Yemeksiz mi sensiz mi? Sensiz?" dedi.

Soğuğun, açlığın, karanlık ve susuzluğun Rusya'nın "dostluk ve kardeşliği" kadar korkunç ve ölümcül olmadığını belirten Zelenski, tarihin her şeyi yerine koyacağını söyledi.

UKRAYNA: BİRLİKLERİMİZ GÜNEYDE DE İLERLİYOR

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yerel medyaya, Ukrayna birliklerinin güney cephesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Humeniuk, güney cephesinde Ukrayna birliklerinin daha önce Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde "onlarca kilometre" ilerlediğini söyledi.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta güney cephesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını bildirmişti. Buna ek olarak Ukrayna güçleri 7 Eylül'den itibaren ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin ele geçirdiği bölgeleri geri almaya başladığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim birimin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

RUSYA, İZYUM VE BALAKLEY ŞEHİRLERİNDEKİ BİRLİKLERİNİ GERİ ÇEKİYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA SAVAŞ Zelenski
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