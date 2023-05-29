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29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:37:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna
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