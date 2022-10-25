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25 Ekim 2022 Salı 16:56:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 16:56:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya'dan hava savunma sistemi istedi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın havadan saldırılarına karşı İtalya'dan hava savunma sistemi talep etti.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj veren Zelenskiy, savaşın gidişatı ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Mario Draghi'den sonra İtalya'da başbakanlığa gelen Giorgia Meloni ile "mükemmel bir ilişki kurduklarını" belirterek, Meloni'yi Kiev'e davet ettiğini söyledi.

İtalya'ya yaptığı yardımlar için teşekkür eden Zelenskiy, "Bize hava savunma sistemi lazım. Bu bizim için hayati. İstiyoruz ki bizim sığınmacılarımız Ukrayna'ya geri dönsün. Ekonomimizi yeniden inşa etmek zorundayız, çocuklar okullarına gidebilmeli, toplum yeniden normale dönmeli. Bunun için havadan saldırılara karşı koyacak, sivillerin güvenliğini sağlayacak silahlar lazım. İtalya, Fransa ve Almanya ile beraber hava savunma sistemi üretiyor. Umarız ki bize yardım edebilirler." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Çin'in Rusya'yı bu savaşta askeri açıdan desteklemediğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Umarım, Pekin, nükleer santrallere yönelik tehditlerden Karadeniz'in ablukaya alınmasına kadar Rus eylemlerinin ciddiyetini anlamıştır. Tabii ki Çin'in savaşı durdurmaya yönelik bir çağrı yapması halinde bu, Moskova'dan duyulacaktır."

İran'ın savaştaki tutumuna yönelik soruya ise Ukrayna Devlet Başkanı, "Üzgünüm ama ne yazık ki Tahran'ın, Ruslara yüzlerce insansız hava aracı sağladığı açık ve binlercesi de yolda." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın bunu reddettiği hatırlatılan Zelenskiy, "Şüphesiz buna kanıtlarımız var. Onlar da biliyorlar. Buna hemen son vermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni'nin sağ ittifak içerisindeki ortağı Silvio Berlusconi'nin geçen hafta kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarında "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'da savaşa itildiği" şeklindeki yorumu ve kendisi hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Ukrayna lideri, "Berlusconi, Putin'in anlatısını kullandı. Berlusconi'nin kişisel görüşlerini görmedim. İtalyanların sadece yüzde 8'i bu kişiye oy vermiş durumda. Bu da seçmenlerin yanıtı ki benim için yeterli. Kendisi neredeyse 90 yaşında, esenlikler diliyorum ona." yanıtını verdi.

Etiketler : ukrayna volodimir zelenskiy italay hava savunma sistemi
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