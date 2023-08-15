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15 Ağustos 2023 Salı 09:23:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 09:23:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki birlikleri ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde savaşan askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesinde pozisyonlardaki birliklerin karargahında askerlerle görüştüğünü belirtti.

Bazı askerlere ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Her zaman durumlar ilgili genel bir tablo ve tüm yöndeki birliklerle ilgili raporlar var. Ancak askerlerle doğrudan savaş deneyimlerini konuşmak önemlidir. Bugün saldırı eylemlerimiz, orduya sevkiyatlar, komutanların imkanları hakkında açık açık konuştuk. Askeri Tıbbi Komisyonunun kaliteli şekilde çalışmaması nedeniyle çok sorun var. Bu konuda gerekli kararı hazırlayacağız."

Zelenskiy, son kez Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri geçen ay sonu ziyaret etmişti.

Etiketler : ukrayna volodimir zelenskiy savaş asker
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