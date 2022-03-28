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28 Mart 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 09:30:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması: Bir fırsat ve ihtiyaç var

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye RUSYA
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