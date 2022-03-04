VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
İngiltere'de marketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor
Trenlerde HES zorunluluğu kalktı, maske zorunluluğu sürüyor
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
'Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık' vurgusu
BMGK, acil toplanıyor!
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
Putin: Ukrayna ile hafta sonu üçüncü tur görüşmeleri yapılacak
"Türkiye'nin cazibesi artacak"
Rusya vanayı kapadı mı?
"ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor"
2022 yılı fitre miktarı belli oldu
Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
04 Mart 2022 Cuma 20:07:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 20:08:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında Erdoğan'a bilgi verdim. Çatışmalara bir son vermeliyiz" dedi.

Etiketler : ukrayna başkan erdoğan teşekkür mesajı
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Vina da babacı

Vina da babacı
Korkarak oynadı

Korkarak oynadı
Ünlü yıldızlarla aynı sahnede

Ünlü yıldızlarla aynı sahnede
Vertigo ile başı dertte

Vertigo ile başı dertte
Sevgiliden Paris sürprizi

Sevgiliden Paris sürprizi
Çağla karantinada

Çağla karantinada
Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER