Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında Erdoğan'a bilgi verdim. Çatışmalara bir son vermeliyiz" dedi.