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21 Aralık 2022 Çarşamba 22:59:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 22:59:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Beyaz Saray'da

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

KONGRE ÜYELERİNE HİTAP EDECEK

Karşılamanın ardından Biden ve Zelenskiy ikili görüşmeye geçti.

İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

Etiketler : Joe Biden Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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