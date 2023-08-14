Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den cepheye ziyaret
Kaynak: IHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk'teki cephe hattında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk'teki cephe hattında konuşlu olan tugayları ziyaret etti. Zelenskiy, tugay komutanları ile askerlerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini tartıştığını belirterek, "Her birinin sorunlarını anlamak için tüm tugayları tek tek ziyaret etmek istedim. Ukrayna, savaşçılarımızın her biriyle gurur duyuyor" dedi.
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