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13 Haziran 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 13:15:00

Ukrayna: Birliklerimiz Berdyansk yönünde 1 kilometreye kadar ilerledi

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalev, Ukrayna ordusunun Berdyansk yönünde 1 kilometreye kadar ilerlediğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalev, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinden yapılan canlı yayında Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Berdyansk yönünde düzenlediği karşı taarruz operasyonun sonuçlarını değerlendirdi.

Ukrayna birliklerinin söz konusu yöndeki karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini belirten Kovalev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı saldırı birliklerimiz, yürüttükleri taarruz operasyonları sırasında geçtiğimiz gün Berdyansk yönünde 500 metreden 1 kilometreye kadar ilerledi. Kontrol altına alınan alan 3 kilometreye çıktı." dedi.

Etiketler : ukrayna birlik berdyansk
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