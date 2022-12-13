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13 Aralık 2022 Salı 14:53:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:53:00

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesinde doktorların karanlıkta ameliyat, öğretmenlerin karanlıkta ders ve kadınların karanlıkta doğum yaptığını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesinde doktorların karanlıkta ameliyat, öğretmenlerin karanlıkta ders ve kadınların karanlıkta doğum yaptığını belirterek "Ruslar enerji sistemimizi yok etme niyetlerinden vazgeçmeyecekler. Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor." dedi.

Şmıgal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya büyük yıkım getirdiğini anlatan Şmıgal, "Bu yıkımı gördünüz ama aynı zamanda özgürlük için savaşan ve savaşmaya devam edecek cesur Ukraynalıları da gördünüz. Ortaklarımızın yardımıyla Rus ordusunu savaş alanında yenilgiye uğratmayı başardık. Rusya, Ukrayna'yı alamayacağını anladı." ifadelerini kullandı.

Şmıgal, Rus birliklerinin enerji sistemlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Amaçlarının Ukraynalıları karanlık ve soğukta bırakmak olduğunu açıkça söylüyorlar. Bizi boyun eğmeye ve teslim olmaya zorlayacaklarını düşünüyorlar. Özgür Ukrayna'yı ve Ukraynalıları hiçbir zaman anlayamadılar. Rusya bize işkence etmek ve bizi terörize etmek istiyor. Bu şekilde pes edeceğimizi düşünüyorlar. Ukraynalılar cesur bir şekilde direniyor." diye konuştu.

Doktorların karanlıkta ameliyatlar yaptığını, öğretmenlerin okullarda karanlıkta ders anlattığını, kadınların karanlıkta doğum yaptığını vurgulayan Şmıgal, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar enerji hatlarımıza yine saldırdı. Binlerce kilometrelik altyapı zarar gördü. Bizi ışıktan mahrum bırakmaya çalıştılar. Teknik ekiplerimiz onarım için gece gündüz çalışıyor. Rusya'nın bu terör saldırılarını sürdüreceğini anlıyoruz. Enerji sistemimizi yok etme niyetlerinden vazgeçmeyecekler. Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor."

Şmıgal, sivilleri korumak için yeni hava savunma sistemleri tedarik etmek istediklerinin altını çizerek bunlarla Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ölüme sebep olmasını engelleyeceklerini söyledi.

Uluslararası toplumdan kritik altyapı ve enerji ekipmanının onarımı için yardım isteyen Şmıgal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ölümcül bir hata yaptılar. Yanlış hesap yaptılar. Aslında Ukrayna ordusunun gücünü, halkının cesaretini ve Avrupa'nın istikrarını hesaba katmadılar. Bizi karanlığa gömmek istediklerine eminim ancak dünyanın her yerinden ortaklarımız ve dostlarımız sayesinde bunun başarısız olacağına inanıyorum. Bu kışı tehlike içinde atlatacağız. Rusya'nın bizi karanlığa itmesi medeni dünyaya meydan okumadır ve Avrupa'nın bu plana izin vermeyeceğini biliyoruz."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın kış mevsiminin başında Ukrayna'yı zorda bırakmak için sivil altyapıyı kasten hedef aldığını belirterek "Bence Rusya'nın taktikleri çok açık. Yani Ukrayna'daki dostlarım sizin savunmanızı kırmaya çalışan Rusya fena halde başarısız oldu. Şimdi cesaretinizi kırmaya çalışıyorlar ama başarısız olacaklar çünkü Ukrayna ruhu boyun eğmez." dedi.

Ukraynalıların normal hayatlarına devam etmeye çalıştığını belirten von der Leyen, "Ukraynalılar korkmuyor ve egemenlik için savaşıyor. Yanınızdayız ve bu yüzden bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ürünleri ve tarımsal gıdalarının AB'ye ve üçüncü ülkelere gönderildiğini anımsatan von der Leyen, şunları kaydetti:

"Bu ihracat Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu 15 milyar avroluk hayati gelir getirdi. Yani dayanışma yolları Ukrayna ekonomisi için can simidi haline geldi ve onları güçlendirmeye devam edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi Ukrayna'nın doğrudan finansal desteğe ihtiyacı var. Bu yıl boyunca AB, üye devletler ve mali kurumları Ukrayna'ya 19 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Şimdi gelecek yıla bakıyoruz ve çok iyi haberlerim var çünkü Ukrayna'ya sağlanacak 18 milyar avro üzerinde anlaşmaya varıldı. Her ay 1,5 milyar avro, yani düzenli bütçe desteği verilecek."

AB'nin Ukrayna ve Moldova ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki elektrik ticaretini artırmak için çalıştığını aktaran von der Leyen, "Bu çok önemli çünkü Rus bombalarına rağmen Ukrayna şebekesini çalışır durumda tutmamız gerekiyor." dedi.

Von der Leyen, yardımların hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için G7 ortaklarımızla çalışıyoruz. Polonya'da bu hafta faaliyete geçecek yeni bir merkez oluşturduğumuzu duyurmak istiyorum. Bu, malların hızlı bir şekilde Ukrayna'ya transfer edilebildiği bir depo ağı olacak. Dolayısıyla bu merkez, hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli bir teslimatı garanti edecek. Polonya'dan Ukrayna'ya hem depolamayı hem de nakliyeyi finanse etmeye hazırız." diye konuştu.

HASTANELERİN ONARIMI İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska de ülkede yaşanan yıkımı anlatmanın mümkün olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya her gün binlerce füze attığını kaydetti.

Zelenska, ülkede 1700 okulun hava saldırıları sonucu yıkıldığına dikkati çekerek 1100'den fazla hastanenin de topçu ateşleriyle tahrip edildiğini anlattı.

Herkesi mümkün olduğunca harekete geçmeye çağıran Zelenska, hastanelerin onarımı için destek istedi.

Zelenska, "Bu zafer yolunda lütfen bize katılın. Ülkede mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanmasını ve Ukraynalıların Rus işgalinden kurtulmasını ümit ediyorum." dedi.

Etiketler : ukrayna rusya karanlık enerji
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