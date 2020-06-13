  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı
Mehmetçik kampanyaya start verdi kimsesiz kadın ev sahibi oldu
FETÖ'cü alçak girdiği dolapta yakalandı
BAE rahat durmuyor! Desteklediği milisler, hükümet güçlerine saldırdı
Çin akıllanmıyor! Yemek için kafeslerde tutulan 700'e yakın kedi kurtarıldı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
ABD'de 174 yıllık geleneği bir Türk bozdu!
Otomobilin çarptığı şarkıcı Lara: Mucize eseri hayattayım
Gaziantep'in tarihi sokaklarında normalleşme hareketliliği
Yunan'ın ölüme yolladığı 93 göçmen sahil güvenlik ekiplerimizce kurtarıldı
Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm
Kaçak yapı yapan kişiler yakalandı
Bursa'da kadın cinayeti
Beşiktaş'a 24 saatte 3 milyon TL
İstanbul'da kısıtlama olmayan ikinci hafta sonu
Mersin'in tarihi mekanları 6 ayrı dilde tanıtılacak
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov koronavirüse yakalandı
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çalınan 500 bin liralık ayçiçek yağı, TIR şoförünün dikkati sayesinde bulundu
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak
Siirt Eruh'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
13 Haziran 2020 Cumartesi 15:51:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 15:51:00

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov koronavirüse yakalandı

ABONE OL

Devlet Başkanı Zelenski, gelişmeler üzerine tüm görüşmelerini iptal etme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Danışmanı Ruslan Demçenko koronavirüse yakalandı.

Ülke basını, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve İşgal Altındaki Bölgelerin Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Zelenski’nin Danışmanı Ruslan Demçenko’nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

FIRST LADY OLENA, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Reznikov ile Demçenko, dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

ZELENSKİ TÜM GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zelenski’nin, bunun üzerine tüm görüşmelerini iptal ettiği ve toplantılarını video konferans yoluyla yapma kararı aldığı belirtildi. Ukraynalı liderin test sonucunun negatif olduğu kaydedilmişti.

UKRAYNA’DA VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Öte yandan, Ukrayna’da koronavirüs vaka sayısındaki günlük artış son 24 saatte 753 yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede 13 Haziran itibarıyla vaka sayısı 30 bin 506’ya, virüs kaynaklı can kayıpları ise 880’e yükseldi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER