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10 Haziran 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 15:00:00

Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık

Kaynak: AA

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde 1400 metre ilerlediğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Sergey Çerevatıy, bir televizyon programında doğu cephesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde ilerlediğini belirten Çerevatıy, "Son bir günde cephe hattının çeşitli yerlerinde 1400 metreye kadar ilerlemeyi başardık. Düşman aktif bir savunma yürütüyor ve birliklerimizi vuruyor." dedi.

Son bir günde Bahmut yönünde 6 çatışma yaşandığını aktaran Çerevatıy, Rusların Ukrayna birliklerine yönelik 330 topçu ve 8 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Etiketler : ukrayna bahmut çatışma
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