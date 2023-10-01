Ukrayna açıkladı: Rus ordusu 30 İHA ve füzeler ile saldırı düzenledi

Ukrayna açıkladı: Rus ordusu 30 İHA ve füzeler ile saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın düzenlediği saldırıda 30 İran yapımı "Shahed" İHA kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların 16'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi verildi.

Harkiv'e S-300 füzeleriyle saldırı

Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği duyuruldu.

Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.