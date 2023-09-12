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Ugandalı bir adam, bir günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı
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12 Eylül 2023 Salı 20:15:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 20:15:00

Ugandalı bir adam, bir günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı

Kaynak: AA

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Ugandalı bir adam, aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.

Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.

Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.

Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : uganda uganda düğün evlilik
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