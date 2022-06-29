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29 Haziran 2022 Çarşamba 14:38:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 14:38:00

Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı

Kaynak: AA

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Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir grup milletvekili, hükümetin ülkedeki Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı.

Ugandalı milletvekilleri yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin, ülkedeki terör eylemlerinde ilk olarak Müslümanları hedef gösterdiğine dikkati çekti.

Milletvekili Ayşe Kabanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki Müslümanları hedef göstermemesi gerektiğine dikkati çekerek "Neden hükümet, terörle ilgili bir kişi yakalandığında hemen Müslüman olduğunu belirtiyor? Neden Müslümanları her zaman korku içinde bırakarak bir araya gelmesini engelliyor?" ifadesini kullandı.

Son 2 yılda ülkedeki birçok Müslüman'ın terör suçlamasıyla gözaltına alındığına dikkati çeken Kabanda, bu kişilerin birçoğunun mahkemeye çıkarılmadığı bilgisini paylaştı.

Milletvekili Siraj Ezama da İslamiyet'in terörü desteklemediğinin altını çizerek terör suçlamasıyla yakalanan birinin kişisel olarak yargılanması gerektiğini belirtti.

Ülkedeki bir grup Müslüman, 22 Haziran'da toplanarak hükümetin kendilerine yönelik ayrıştırıcı dilini kınamıştı.

Hükümet birçok Müslüman'ı terör suçlamasıyla gözaltına aldı

Uganda'da mevcut iktidara karşı bir ayaklanma olarak başlayan ve 1990'lı yıllardan itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) örgütü, 2019 yılında DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da Kasım 2021'de art arda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 canlı bomba saldırısından ADF sorumlu tutuluyor.

Uganda hükümeti, canlı bomba saldırılarının ardından ülkede çok sayıda operasyon düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyonların ülkedeki Müslümanları zan altında bıraktığı eleştirileri yapılmıştı.

KDC ile Uganda ordusu, saldırılar sonrası Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda ADF'ye karşı ortak askeri operasyon başlatmıştı.

Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.

Uganda İstatistik Ofisinin verilerine göre, büyük çoğunluğu Hristiyan olan ülkede nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

Etiketler : Ayşe Kabanda Uganda KDC
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