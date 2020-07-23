Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm

Konuya ilişkin açıklama Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, Uganda'da şu ana kadar bin 79 kişi koronavirüse yakalandı.