23 Temmuz 2020 Perşembe 19:05:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 19:05:00
Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm
Kaynak: AA
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Uganda'da koronavirüs (KOVID-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, Uganda'da şu ana kadar bin 79 kişi koronavirüse yakalandı.
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