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18 Aralık 2022 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 13:40:00

Uganda, Ebola kısıtlamalarını kaldırdı

Kaynak: AA

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Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı iki bölgeye uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını kaldırdı.

Uganda Devlet Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo, 20 Eylül'de patlak veren ve 30 Kasım'da son hastanın taburcu edildiği salgında Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Alupo, şu anda takip edilen kimse olmadığını ve hasta da kalmadığını belirtti.

İki bölgede marketler ve ibadet yerleri kapanırken, geceleri sokağa çıkma ve seyahat yasağı uygulanıyordu. Karar, bu bölgelerde yaşayan halkın karantinanın sonlandırılması çağrısı sonrasında geldi.

Öte yandan, virüse karşı geliştirilen ve Uganda'ya gönderilen aşıların ne zaman kullanılacağı henüz açıklanmadı.

Salgında eylülden bu yana 56 kişi hayatını kaybetti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Etiketler : uganda ebola karantina kısıtlama
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