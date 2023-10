ABD'nin İsrail'e gönderdiği Korgeneral James Glynn, 'Ortadoğu Kasabı' olarak biliniyor. Glynn, 6 bin sivilin öldürüldüğü Felluce katliamının sorumluları arasındaydı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız sürüyor.

NYT DUYURDU

İsrail'in Gazze'deki katliamına destek olan ABD, Korgeneral James Glynn'i, İsrail ordusuna 'eğitim' vermesi için gönderdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e "Operasyonu geçici bir süre askıya al" çağrısı yaptığını yazan New York Times (NYT), Washington'un İsrail'in böyle bir operasyona hazır olmadığını düşündüğünü ve çekinceleri olduğunu yazdı. "Yetkililer, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki Eylem Planına İlişkin Endişelerini Dile Getirdiğini Söyledi" başlıklı haberde "Pentagon, İsraillilere şehir savaşının zorlukları konusunda yardımcı olmak için subaylar gönderdi" denildi. Haberde "Pentagon, İsraillilere bir şehir savaşının zorlukları konusunda yardım etmek üzere diğer subaylarla birlikte Korgeneral James Glynn'i gönderdi" ifadesine yer verildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, atama kararını doğruladı. İsrail'in dijital gazetelerinden The Times Of Israel ise, "İsrail'e gönderilen askeri danışmanlar arasında, daha önce İslam Devleti'ne karşı özel harekat kuvvetlerine liderlik eden ve Irak'ın Felluce kentindeki en hararetli kentsel çatışmaların bazılarında görev yapan Deniz Piyadeleri Korgeneral James Glynn de yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

ORTADOĞU KASABI

1989 yılından beri ABD ordusunda görev alan General Glynn, Körfez ve Irak savaşı olmak üzere sayısız operasyona katıldı. ABD'nin dünya genelinde yaptığı operasyonlardan sorumlu kişilerin arasında olan Glynn, 'Ortadoğu Kasabı' olarak da anılıyor. Glynn, Felluce'deki ABD saldırılarında 6 bin sivil hayatını kaybetmiş, 100'den fazla koalisyon askeri ölmüş, 200 bin sivil başka şehirlere göç etmiş, 10 bin ev yıkılmıştı.

FELLUCE, GAZZE'NİN KADERİNİ YAŞADI

Harekâttan önce Felluce ablukaya alınarak şehre giriş çıkış denetime tabi tutuldu. Sivil halka çağrı yapılarak şehri boşaltmaları istendi, ancak 17-60 yaş arasındaki erkeklerin çıkışına izin verilmedi. Fosfor ve misket bombaları hedef gözetilmeden şehrin üzerine yağdırıldı. Hastaneler, ambulanslar bile hedef yapıldı. Binaların yüzde 65'i kullanılamaz hale geldi. Felluce'nin muharebeden önce 350 bin olan nüfusu muharebeden sonra 25 ila 30 bin dolaylarına düştü. Felluceliler uzunca bir süre elektrik, gaz ve içme suyu gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadılar.

ABD 3 ÜLKEYE ASKER YIĞIYOR

ABD, Ortadoğu'da yükselen tansiyon nedeniyle bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı. Onlarca Amerikan kargo uçağı İsrail, Ürdün ve Güney Kıbrıs'a silah taşıdı.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'e can simidi olan ABD, bölgeye silah ve ekipmanın yanı sıra, iki uçak gemisi gönderdi. ABD, askeri sevkıyatlara da hız verdi.

80 UÇAK İNDİ

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, çatışmaların başlangıcından bu yana ABD'ye ait 80 askeri kargo uçağının bölgeye iniş yaptığını yazdı. Bunun yanı sıra ABD ve İsrail savunma birimleri tarafından kullanılan onlarca sivil uçağın da bölgeye silah taşıdığı kaydedildi. Geçtiğimiz pazar akşamına kadar İsrail'e iniş yapan birçoğu sivil 62 İsrail ve Amerikan nakliye uçağının da silah ve ekipman parçalarıyla yüklü olduğu belirtildi. Ürdün'e 8, Güney Kıbrıs'a da 20 uçağın indiği kaydedildi.

SOYKIRIMI TEBRİK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Batı ülkeleri, Ortadoğu'da yaşanan vahşet sonrası katliamcı İsrail'i tebrik için sıraya girdi. Tel Aviv'in son ziyaretçisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Netanyahu kucaklayayarak, İsrail'e destek veren Macron, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.

İSRAİL'E KARŞI TAVIR ALIN

Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hana Atallah, Batı'daki kiliselere seslendi. Atallah, İsrail'in Gazze'de uyguladığı toplu cezalandırma politikalarına karşı güçlü bir karşı duruş sergileme çağrısında bulundu. Atallah, "Sorumluluğu yalnızca İsrail'de değil, ABD ve Batılı ülkelere aittir" dedi.

AL SANİ: ARTIK YETER

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Al Sani, "Biz barışın savunucusuyuz ve Arap Barış Girişimi'nin kararlarına bağlıyız. Kan dökülmesini önlemek için Gazze'deki savaşa son verilmesi ve sivilleri çatışmanın sonuçlarından koruma çağrısında bulunuyoruz. Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı" dedi.

SİVİLLER ÖLÜME MAHKUM

18 gündür abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nde korkulan oldu. Yakıt bulunmadığı için hastaneler kapandı, binlerce yaralı ölüme mahkum edildi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinli bir yandan İsrail bombalarından korunmaya çalışırken diğer yandan da yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt kıtlığının pençesinde kıvranıyor. Günlük en az 100 TIR'lık yardımın ulaştırılması gereken Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana sadece 54 TIR gönderildi. İsrail ordusu son bir günde Han Yunus, Refah, Beyt Lahiya, Cibaliya kentleri ile Beric Mülteci Kampı'nın da bulunduğu 400 yeri vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı. Yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi.

704 KİŞİ DAHA KATLEDİLDİ

Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

Ölen çocuklar arasında henüz yeni doğmuş bebekler de bulunuyor. İsrail'in dünkü katliamlarında bir günde 704 kişi katledildi. Ölü sayısı 5 bin 791'e yükseldi. Ölenlerin 2 bin 360'ı çocuk, 1292'si kadın. Yaralı sayısı 16 bini geçti.

'ÖZGÜR FİLİSTİN' DEMEK BİLE SUÇ

Londra'da metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attıran makinistin işine son verildi. Makinist slogan attıktan sonra, "Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin" sözlerini kullanmıştı.

DOKTORLARDAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, Gazze'deki sağlık krizini gözyaşlarıyla anlattı ve yardım istedi. Malhis, "Biz kuzeydeyiz. Bize şu ana kadar ulaşan bir yardım yok. Dünya sadece izliyor. Ne olur dünya bize yardım etsin, yeter artık. Ameliyatları narkozsuz yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

'ANNELERİYMİŞİM GİBİ DAVRANDILAR'

Hamas önceki gece 79 yaşındaki Nurit Yitzhak ve 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz adlı iki rehineyi serbest bıraktı. Hamas üyesiyle el sıkışarak vedalaşan Lifschitz, Tel Aviv'de bir hastanede yaşadıklarını anlattı. Kassam Tugayları'nın tünellerini "örümcek ağına" benzeten Lifshitz, kendilerine iyi davranıldığını söyledi. Lifshitz, "Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda beş kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik. Bana anneleriymişim gibi davrandılar. Yiyip içtiklerini bizimle paylaştılar. Tuvaletimi bile kendileri temizledi" diye konuştu.

IRAK'TA ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İSRAİL, BM İLE GÖRÜŞMEYECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını belirterek, "Felaket büyümeden insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Antonio Guterres ile görüşmesini iptal ettiğini duyurarak "7 Ekim'den sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadığını ve Hamas'ın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.