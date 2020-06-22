22 Haziran 2020 Pazartesi 21:06:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 21:25:00
UCM: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Libya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor
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