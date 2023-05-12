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12 Mayıs 2023 Cuma 20:35:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 20:35:00

UCM Başsavcısı Han: Libya soruşturmasında yeni yakalama kararı talebinde bulunduk

Kaynak: AA

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturmada Mahkemeden yeni yakalama kararları çıkarılmasını talep ettiğini açıkladı.

Han, Libya soruşturmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporuna ilişkin yaptığı konuşmada, UCM'den 6 yeni yakalama talebinde bulunduğunu belirtti. Han, mahkemenin bu taleplerden dördünü kabul ettiğini ve yaklaşık 3-4 hafta önce yapılan diğer iki talebin henüz karara bağlanmadığını ifade etti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişinin isminin gizli tutulmasına hükmedildiğini ifade eden Han, mahkemeden bu isimlerin kamuoyuna açıklanmasını talep ettiğini vurguladı.

Soruşturmanın daha dinamik ve etkili şekilde sürmesi için yeni bir yaklaşım geliştirdiklerine değinen Han, bu kapsamda yeni teknolojilerden ve soruşturma tekniklerinden faydalandıklarını ifade etti.

Han Libya'daki yerel otoritelerle olan işbirliğinin önemine dikkati çekerek, son altı ayda Libya'da 500'den fazla yazılı ve görsel belge ve delilin elde edildiğini belirtti.

Kasım 2022'de Libya'nın Tarhuna şehrine yaptığı ziyaret sırasında mağdur yakınlarının kendisine anlattıklarını aktaran Han, Libya'da işlenen suçları Lahey'de bulunan UCM'de soruşturmanın önemine değindi.

Libya'da açılması muhtemel saha ofisi hakkında UCM savcılık ofisinin yerel otoritelerle iletişime geçeceğini belirten Han, adaletin sağlanması ve suçluların cezalandırılması noktasında Libya'daki yerel mahkemelerin ve otoritelerinde kullanılmasının önemini vurguladı.

Etiketler : UCM Başsavcısı Han Libya bm
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