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04 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00

UCM Başsavcısı Han: İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymasının zamanı geldi

Kaynak: AA

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyma zamanının geldiğini belirterek, "İsrail yasalara şimdi uymazsa daha sonra şikayet etmemeli” dedi.

UCM Başsavcısı Han, Filistin'in Ramallah kentine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Paylaşımında, çok fazla insanın öldüğünü ve yaralandığını vurgulayan Han, "İnsanlığa biraz saygımız varsa, yasalara saygı duymanın zamanı geldi. Ofisim bu konuları aktif olarak araştırıyor" ifadesini kullandı.

Han paylaşımına iliştirdiği ve Ramallah'tan ayrılmadan önce değerlendirmelerine yer verdiği video mesajında, "Yasalara uyma zamanının geldiği konusunda (İsrailli yetkililerle görüşmemde) çok nettim. İsrail şimdi uymazsa daha sonra şikayet etmemeli" dedi.

'SÖZ KONUSU ŞİDDET CEZASIZ KALMAMALI'

Okullar, hastaneler, camiler, kiliseler ve ailelerin yaşadığı evlerin uluslararası yasalar çerçevesinde koruma altında olduğunu ve bombalanamayacağını vurgulayan Han, Cenevre Sözleşmesi'nin, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivilleri korumak için var olduğunu söyledi.

Han, insani yardımların Gazze'ye girmesinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "Gazze'de doktorların ışıksız ameliyat yapması, çocukların anestezi olmadan ameliyat edilmesi için hiçbir gerekçe olamaz" açıklamasında bulundu.

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetin "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Han, söz konusu şiddetin cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

UCM Başsavcısı Han'ın "7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin daveti" üzere İsrail'e yaptığı ziyaret çerçevesinde Ramallah kentinde de Filistinli liderler ve bazı ailelerle bir araya gelmişti.

Han'ın ziyareti, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'leri tarafından, "başsavcılık makamına geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığı ve İsrailli aileleri ziyarete giderken Filistinlileri yanına çağırdığı" gerekçeleriyle tepkiyle karşılanmıştı.

Etiketler : uluslararası ceza mahkemesi kerim han israil filistin gazze
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