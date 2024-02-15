VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrlanda'dan UNRWA'ya 20 milyon avroluk destek
Üç Hizbullah mensubu daha İsrail tarafından öldürüldü
İşgalci İsrail'den iki devletli çözüme ret!
"Yoldaşlık ettiklerini sırtından hançerliyorlar"
Kremlin'den nükleer silah iddialarına yalanlama
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı
15 Şubat 2024 Perşembe 15:12:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 15:12:00

Üç Hizbullah mensubu daha İsrail tarafından öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ile çatışan Hizbullah 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan Hizbullah'ı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Hasan İbrahim İsa, Hüseyin Ahmed Akil ve Ali Muhammed Dabus'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 199'a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıyla, Zibdin, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem mevzisinde yer alan istihbarat teçhizatlarını güdümlü füzelerle hedef aldığını belirtti.

Etiketler : israil lübnan hizbullah çatışma
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX