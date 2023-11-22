UAEA'dan İsrail'e nükleer silah uyarısı: Çağrıyı tekrarlıyorum
UAEA Başkanı Grossi, "Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum." dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, "Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum." açıklamasında bulundu.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi.
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