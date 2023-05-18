VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Küçükçekmece'de bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı!
Yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacak
Osmaniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İslam İşbirliği Teşkilatı, Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı!
UNICEF Afganistan Temsilcisi'nden 'acil yardım' çağrısı
Fatih'te tarihi binada çökme meydana geldi
18 Mayıs 2023 Perşembe 23:37:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 23:37:00

Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek

ABONE OL

Twitter'ın sahibi Elon Musk, mavi tik aboneliğine yeni bir özellik getirdi. Musk, mavi tik abonelerinin 2 saat uzunluğunda, yaklaşık 8 GB büyüklüğünde video yükleyip paylaşabileceğini açıkladı. Duyurunun ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.

Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasından beri pek çok değişikliğe gitti.

Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurdu.

Musk'ın açıklamasının ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.

Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" demişti.

Etiketler : Musk Twitter mavi tik
Babaya veda

Babaya veda
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX