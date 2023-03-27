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27 Mart 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 16:30:00

Twitter'ın kaynak kodunun bir kısmı internete sızdırıldı

Kaynak: AA

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Sosyal medya platformu Twitter'ın yazılım uygulamasının çalışmasını ve yapılandırılmasını sağlayan kaynak kodunun bir kısmı internete sızdırıldı.

New York Times'ın haberine göre, ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesine sunulan belgelerde Twitter'ın sızdırılan kaynak kodunun, açık yazılım geliştirme platformu GitHub'da yayımlandığı bildirildi.

Belgelerde Twitter'ın, GitHub'a telif hakkı bildirisi göndererek sızdırılan kodu kaldırmasını istediği ve GitHub'ın da bu talep üzerine aynı gün platformundaki içeriği kaldırdığı kaydedildi.

Twitter'ın, mahkemeden kaynak kodunu izni olmadan GitHub'da yayımlayan kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilmesini istediği belirtildi.

Belgelerde kaynak kodunu sızdıran kişinin GitHub'da "ifade özgürlüğü tutkunu" anlamına gelen "FreeSpeechEnthusiast" rumuzunu kullandığı bildirildi.

Twitter'ın soruşturma başlattığı sızıntının sorumlusunun geçen yıl şirketten ayrılan çalışanlardan biri olabileceği iddia edildi.

Elon Musk'ın, Ekim 2022'de Twitter'ı satın almasından bu yana 7 bin 500 çalışanın yaklaşık 5 bini şirketten ayrılmıştı.

Etiketler : twitter kaynak kod elon musk internet

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