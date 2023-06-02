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Twitter'ın güvenlik şefi Irwin istifa etti
02 Haziran 2023 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 15:45:00

Twitter'ın güvenlik şefi Irwin istifa etti

Kaynak: AA

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Twitter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin'in istifa ettiği açıklandı.

The Hindu Business Line'ın haberine göre Irwin, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana istifa eden ikinci güvenlik şefi oldu.

Geçen yıl haziranda göreve gelen Irwin'in istifa sebebinin henüz net olmadığı belirtildi.

İlk Güvenlik Şefi Yoel Roth, istifasının ardından Twitter'ı yoğun şekilde eleştirmeye başlamıştı.

Irwin, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından gevşettiği kurallar ile Twitter'da taciz, nefret söylemi ve şiddet içerikli politikaların denetlenmesinde görev almıştı.

Irwin'in kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına yoğun şekilde dahil olması ve engellenen kullanıcılara sık sık yanıt vermesi, Twitter'ın nefret içerikli paylaşımlara açık hale geldiğini hisseden reklamcıları platformdan uzaklaştırmıştı.

Musk, martta Twitter reklam gelirinin ekimden itibaren yüzde 50 düştüğünü açıklamıştı.

Etiketler : The Hindu Business Line Elon Musk İlk Güvenlik Şefi Yoel Roth
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