Twitter'dan sonra Donald Trump'a bir darbe daha! Twitch hesabı askıya alındı

Twitter'dan sonra Donald Trump'a bir darbe daha! Twitch hesabı askıya alındı

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, bazı siyasetçiler tarafından da sık sık canlı yayınlar için kullanılıyor.



Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter ile araları açılan ve ardından Snapchat tarafından engellenen ABD Başkanı Donald Trump, son darbeyi de Twitch'den yedi.

HESABI ASKIYA ALINDI

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Trump'ın başkanlık kampanyalarını yürüten ekip tarafından açılan Twitch hesabı, Trump'ın 2016 yılında yaptığı başkanlık kampanyasında sarf ettiği bazı ırkçı sözler nedeniyle askıya alındı.

TWITCH

2016 yılında çekilen o videoda Trump, Meksikalı göçmenlere karşı ırkçı ve nefret dolu söylemler sarf ediyordu. Bu durum Twitch'in gözünden kaçmadı ve Twitch yayını durdurarak hesabı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Twitch'den yapılan açıklamada, ırkçı ve nefret dolu söylemlere hiçbir zaman izin verilmeyeceği belirtilerek, "Herkes gibi politikacılar da Twitch'in Hizmet Koşulları ve Topluluk İlkeleri'ne uymak zorunda. Politikacılara veya haber değeri taşıyan hiçbir içeriğe ayrıcalık tanımıyoruz ve ilkelerimizi ihlal ettiğine dair bize bildirilen içeriklere gerekli yaptırımları uyguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.