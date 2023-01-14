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14 Ocak 2023 Cumartesi 18:33:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 18:33:00

Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi

Kaynak: TRT Haber

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Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren yeni belgeler yayımlandı. Belgelerde Demokratik Partili kongre üyesinin şirkete yönelik baskısını da gözler önüne serdi. Yazışmalarda, ABD Kongresi'nin tartışmalı üyesi Adam Schiff Twitter yönetimine, ABD Başkanı Biden ile ilgili tweetleri sildirmeye çalıştığı yer alıyor.

ABD gündeminin ilk sıralarında yer alan Twitter dosyalarına yenileri ekleniyor.

Şirketin sahibi ve yöneticisi Elon Musk'ın bağımsız gazeteciler aracılığıyla paylaştığı dosyaların 15'incisi yayımlandı.

Twitter yönetimine baskı

Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren belgelerde, bu kez Demokratik Parti vekili Adam Schiff'in, Twitter yönetimine baskısına yer verildi.

Dosyada, Schiff'in eski ABD Başkanı Trump'ın kendi sayfasından yayınladığı başkalarına ait tweetleri hedef alması dikkat çekiyor.

Schiff'in eski Twitter yönetimine, Demokratik Parti ve Başkan Biden ile ilgili esprili paylaşımları sildirmeye çalıştığına yer veriliyor.

Twitter yönetiminin ise tweetleri mizah içerdiği gerekçesiyle kaldırmayı reddettiği görülüyor.

Schiff'in baskıları sonucu, Trump hakkındaki azil davasına ilişkin makaleleri bulunan New York Post yazarının hesabının kapatıldığı da belirlendi.

Etiketler : abd Twitter eski yönetimi ABD Başkanı
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