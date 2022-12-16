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16 Aralık 2022 Cuma 12:20:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 12:20:00

Twitter, Elon Musk hakkında paylaşım yapan gazetecilerin hesaplarını askıya aldı

Kaynak: AA

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Twitter, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.

Şirket, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamadı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda; gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçladı.

Musk'ın tweetinde, "Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." ifadesi yer aldı.

Olayın ardından Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni Sally Buzbee, teknoloji muhabiri Drew Harwell'in Twitter hesabının derhal eski durumuna getirilmesi çağrısında bulundu.

Buzbee bir paylaşımında da "Hesapları askıya alması, Elon Musk'ın Twitter'ı ifade özgürlüğüne adanmış bir platform olarak yürütme niyetinde olduğu iddiasını doğrudan baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CNN'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"CNN'den Donie O'Sullivan da dahil olmak üzere, bir dizi muhabirin hesabının düşüncesizce ve haksız yere askıya alınması endişe verici ama şaşırtıcı değil. Twitter'ın artan istikrarsızlığı, Twitter kullanan herkes için büyük bir endişe kaynağı olmalı. Şirketten bir açıklama istedik ve bu cevaba göre ilişkimizi yeniden değerlendireceğiz."

ELON MUSK'IN YENİ TWİTTER KURALIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARI

Gazetecilerin, Musk'ın takip edilme olayı ve bunu engellemek için düzenlenen yeni Twitter kuralıyla ilgili paylaşımlarda bulunduğu biliniyor.

Musk, daha önce özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan bir hesabı askıya alarak sahibini dava açmakla tehdit etmişti.

Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney'e ait hesabın, hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmemişti.

Elon Musk, gelişmenin ardından Los Angeles'ta "X Æ A-12" isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden tweetinde, "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor." paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler : twitter elon musk hesap gazeteci askıya kalma
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