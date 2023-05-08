Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Kaynak: AA
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.
Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.
Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.
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