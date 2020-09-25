Türkmenistan'da parlamento iki kanatlı olacak

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25 Eylül 2020 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 13:08:00

Türkmenistan'da yeni dönem: Parlamento iki kanatlı oluyor

Kaynak: AA

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Türkmenistan'da anayasa reformu çerçevesinde iki kanatlı parlamento sistemine geçiliyor. Yeni parlamento 'Türkmenistan Milli Konseyi' olarak adlandırılacak. Ülkede parlamento 'Halk Maslahatı' ve 'Meclis' adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı "Türkmenistan Bugün"e göre, anayasa reformu çerçevesinde ülkede iki kanatlı parlamento oluşturulması yönündeki anayasa değişiklik tasarısı Halk Konseyi’nde (Meclis) kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından imzalanarak onaylandı.

Yapılan değişikliğe göre, ülkede parlamento "Halk Maslahatı" ve "Meclis" adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak. Yeni parlamento "Türkmenistan Milli Konseyi" olarak adlandırılacak.

Kabul edilen anayasa değişikliği, 2021’den itibaren yürürlüğe girecek.

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