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11 Şubat 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 09:45:00

Türkmenistan, depremzedeler için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Kaynak: AA

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Türkmenistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan depremzedeler için Türkiye'ye yardım göndermeye devam ediyor.

Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un talimatıyla, tıbbi ve sağlık malzemeleri, tekstil, gıda ürünleri ve çeşitli kışlık giysiler kardeş Türk halkına gönderildi.

Ayrıca, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ek insani yardımların sürdürülmesi için Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığına, Tekstil Sanayi Bakanlığına, Sanayi ve Girişimciler Birliğine ve "Kızılyarımay" Derneğine talimat verdi.

Türkmenistan, 7 Şubat'ta sağlık ekibi ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardımları taşıyan uçağını Türkiye'ye göndermişti.

Etiketler : türkmenistan depremzede türkiye yardım asrın felaketi

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