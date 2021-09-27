KKTC'den Rum Başpiskoposun küstah çıkışına sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, "Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmesine tepki göstererek, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." ifadesini kullandı.

AA'da yer alan habere göre; KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, Kathimerini gazetesine yaptığı Kıbrıs Türkleri ile ilgili ırkçı ve küstahça açıklamasının şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kıbrıslı Türkler, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz" sözlerinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nin yıkılması ile Ada'da halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenlerini izah ettiği kaydedilen açıklamada, "Başpiskoposun, Kıbrıs Rum halkının beynini yıkamaya çalışması ve ırkçılık aşılaması, Kıbrıs Türk halkına karşı önyargı ve düşmanlığın boyutunu da anlatmaktadır." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkına "azınlık haklarını" uygun gören Rum Başpiskoposun, bir din adamı olarak, ülkenin nüfusuna ilişkin kendi siyasi amacı uğruna yanıltıcı bilgi vermekten ve insanları "iyi ve kötü" olarak ayırmaktan kaçınmadığı dile getirildi.

"ADA'DA BİR RUM BİR DE TÜRK DEVLETİ OLMAK ÜZERE İKİ DEVLET OLDUĞU BİR OLGUDUR"

Kıbrıs'ı Helenizmin bir parçası olarak gören Hrisostomos'un, Ada'daki mevcut gerçeklerden kopuk yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, KKTC'nin ortaya koyduğu yeni vizyonla birlikte, Kıbrıs konusunda geriye dönüşü olmayan bir yola girildiğini halen idrak edemediği de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: