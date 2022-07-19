Yunan medyası gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerini masaya yatırdı. En çarpıcı iddia ise ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Ekathimerini'den geldi. Gazetenin "Washington'da Türk-Yunan Lobi Savaşları" başlığıyla verdiği haberde Türkiye'ye F-16 satışana şartlı izin veren önergenin arka planı dile getirildi. Buna göre ABD Başkanı Joe Biden'in uçakların satışına olumlu bakması Yunanistan'ı şok etti. Bunun üzerine ABD'deki Yunan lobisi, İsrail lobisi ile işbirliği yaptı. Demokrat Parti'li Kongre üyeleri Frank Pallone ve Chris Pappas'ı kıskaca almayı başaran kirli ittifak, önergeye Türkiye'ye F-16'ların satışını zorlaştıracak şartlar koyarak Temsilciler Meclisi'nden geçirmeyi başardı. ABD'nin 2023 yılı savunma bütçesine (NDAA) eklenen maddenin geçerli olabilmesi için Senato'da onaylanması gerekiyor.

YUNAN LOBİSİ YALNIZ DEĞİL

Gazete, Türkiye karşıtı ittifarın İsrail lobisi ile sınırlı kaymayacağını da yazdı. Haberde Yunan asıllı siyasetçi Gus Bilirakis'in Ted Deutch'la 10 yıl önce birlikte kurduğu Helen İsrail Kongre İttifakı'na (CHIA) vurgu yapıldı ve Bilirakis'in kısa zaman önce CHIA'nın başına geçeceği, ittifakın Türkiye ile sorunlar yaşayan Hıristiyan Evanjelistler, Hintliler ve Kürtlerle genişlemeye devam ettiği kaydedildi.

MERİÇ'E ZIRLI ARAÇ TAKVİYESİ

Bir başka Yunan gazetesi, Ta Nea ise Türkiye'nin Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını satın almak istediğini yazdı. Gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta sonu yaptığı görüşmeye işaret etti. Yayın organı haberde iki liderin Fransa-İtalya ortak üretimi SAMP/T hava savunma sistemlerinin alınması hakkında konuştuklarını ifade etti. Yayın organı ayrıca Ankara'nın Paris'ten Rafale savaş uçaklarını almak istediğini iddia etti. Yayın organı ABD tarafından Yunanistan'a hibe edilen M1117 zırhlı personel araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri kıyısında görevlendirileceği ve araçların sayısının 174'e çıktığının da altını çizdi.

YUNAN BAKANIN TEMASLARI

Elefthros Typos gazetesi de Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un ABD temaslarına değindi. Yunan bakanın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da görüşeceği ve bu görüşmede, yeni açılacak üsler ve ABD'den alınacak F-35 savaş uçaklarının da gündemde olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA ŞARTLI ONAY

Demokrat Parti'den Frank Pallone ve Cumhuriyetçi Parti'den Chris Pappas'ın sunduğu, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndak değişiklik önergesi üç gün önce Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Önergede, Türkiye'ye F-16 satışı için, "ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.