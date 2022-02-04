Türkiye'ye kara kıtadan sürpriz teklif

Güney Afrikalı iş insanları ürün ve hizmetlerini "oldukça kaliteli" olarak nitelendirdikleri Türk iş dünyasıyla ortaklıklar geliştirmek istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 Dış Ticaret İstatistiklerine göre 1,88 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye'nin kıtadaki en büyük dış ticaret ortaklarından biri.

Her ikisi de bölgesel liderlik rolü taşıyan Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkiler her geçen yıl artarken Türk ve Güney Afrikalı iş insanları arasında yeni ortaklıklar gelişiyor.

Güney Afrika iş dünyasının kendi alanlarında başarılı ve tecrübeli isimleri, geçen hafta başkent Pretorya'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin katılımcılarından Güney Afrika Yatırım Ofisi Başkanı Yunus Hoosen, Güney Afrikalı iş insanları Ahmad Amla ve Hoseen Kareem ile DEFY şirketinin Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mustafa Soylu, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinin potansiyelini ve karşılıklı ortaklık fırsatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

- GÜNEY AFRİKA, TÜRK YATIRIMCILARA CİDDİ FIRSATLAR SUNUYOR

Güney Afrika Yatırım Ofisi Başkanı Yunus Hoosen, finansal kuruluşlar açısından "kıtanın en iyisi" olarak nitelendirdiği Güney Afrika'nın gelişmiş bir serbest pazar ekonomisi olduğunu aktardı.

Hoosen, "Güney Afrika güçlü finansal kuruluşları, gelişmiş altyapısı ve çok sayıda ticaret bölgesine erişimiyle, Türk yatırımcılara ciddi fırsatlar sunuyor." dedi.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticari ilişkilerin "tartışılmaz" bir potansiyel barındırdığını kaydeden Hossen, "Özellikle son yıllarda artan hava taşımacılığı, ilişkilerimizi daha da güçlendirdi. Hem turizm ilişkileri güçlendi hem de bire bir ticari bağlantı imkanı arttı." diye konuştu.

Hoosen, bu sayede Türklerin Güney Afrika'yı, Güney Afrikalıların da Türkiye'yi tanıyıp ticari fırsatları görme fırsatı bulduğunu belirtti.

- "BİZCE TÜRK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜNYANIN EN İYİSİ"

Güney Afrikalı iş insanı Ahmad Amla da ülkesinde ve kıta genelinde savunma sektöründe orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarına büyük bir talep olduğuna dikkati çekerek, mevcut arzın bu talebi karşılamadığını aktardı.

Amla, "Firma olarak Türkiye ile insansız hava aracı ticareti yapmak için girişimde bulunduk. Bizce Türk insansız hava araçları dünyanın en iyisi." dedi.

Bir finans danışmanı olarak bu zamana kadar çok sayıda Güney Afrikalı yatırımcıyı Türkiye'ye yönlendirdiğini belirten Amla, "Türkiye'ye güveniyorum. Harika bir potansiyel barındırdığını görebiliyorum. Türk insanının çalışkanlığı buradaki en önemli etken." diye konuştu.

- TÜRK ÜRÜNLERİ GÜNEY AFRİKA PAZARINDA KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Güney Afrikalı bir diğer iş insanı Hooeen Kareem de Türkiye'yi kültürel olarak kendilerine çok yakın bulduklarını belirterek, iki ülke arasındaki gelişen ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kareem, ülkenin şu anki en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu ancak Türkiye'yi gelecekteki ortak olarak gördüklerini kaydederek, "Bunun en büyük nedeni ise Türk ürünlerinin kalitesi." ifadesini kullandı.

Arçelik firmasının sahibi olduğu Güney Afrika'nın en büyük beyaz eşya üreticisi ve tedarikçisi DEFY'ın CEO'su Mustafa Soylu, Afrika pazarında beyaz eşya kullanımının henüz düşük seviyelerde olduğunu, ekonomiler geliştikçe bu alanda büyük bir talep doğacağını söyledi.

Soylu, Güney Afrika ile ticaretin avantajlarına da değinerek, "Güney Afrika pazar açısından ekstra yüksek potansiyele sahip. Ticari hacim geniş, perakende sektörü çok gelişmiş vaziyette." diye konuştu.