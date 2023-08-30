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30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00:00

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: AA

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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türk vatandaşları ile elçilik çalışanlarının yanı sıra başkentte görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Tören, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Mercan, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin ülke için haklı bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı olduğunu ve neticede tarihi bir askeri başarı elde edildiğini belirtti.

Mercan, "Büyük Zafer'in ruhu bugün ülkemizi ve halkımızı hala yönlendirmektedir. Bir asır sonra Türkiye hala dönüşmekte ve modern demokrasiler arasında yerini sağlamlaştırmaktadır." şeklinde konuştu.

Törende söz alan askeri Hakan Çamlı da Kurtuluş Savaşı'nda hayatını feda eden ataların ülkeye ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Onların fedakarlığı halkımız ile özgürlüğü, egemenliği ve kendi kaderini tayin etme hakkı arasındaki sarsılmaz bağların delilidir." ifadesini kullandı.

Amerika Katolik Üniversitesi Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim görevlisi Dr. Herbert R. Reginbogin de yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'den bu yana Türkiye'nin modern bir devlet olarak bölgesinde güvenliği, barışı ve istikrarı sağlamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından, törene katılan konuklara Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında video gösterimi sunuldu.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı türk silahlı kuvvetleri günü türkiye washington büyükelçiliği
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