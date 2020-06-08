  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7672
  • Euro
    7,6603
  • Altın
    366,1720
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı
Yunan'dan küstah Türkiye açıklaması...
Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
New York polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi
İran'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız...
Liverpool, şampiyonluğu 2021'de kutlayacak
Alman polisi göstericilere polis köpeğiyle müdahale etti
Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür!
İkisi arananlar listesindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin naaşı Tokat'a getirildi
Putin'in eski danışmanından şoke eden itiraf!
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
Amerikan halkına göre ülke kontrolden çıktı
Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu
İngiltere Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı
Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
ABD'nin eski bakanından Trump'a 'Anayasa'dan uzaklaştın' suçlaması
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
08 Haziran 2020 Pazartesi 00:05:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 00:05:00

Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

ABONE OL

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerine yer verdi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den alınan 1500 solunum cihazından 650'sinin teslim edildiği ve pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika bölgesinde salgının merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar, 35 bin 930 kişinin hayatına mal olan virüs 672 bin 846 kişide görüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER