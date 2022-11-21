ABD'li vekilden skandal iftira!

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21 Kasım 2022 Pazartesi 14:26:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 14:26:00

Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar

Kaynak: Sabah

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyada gündem olurken ABD'den skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını öne süren ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir hastane dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı" iftirasında bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone'u rahatsız etti. Pallone terör örgütünün propagandasına ortak oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vurdu.

Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu.

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında yer aldı.

Haberi New York Times gazetesi," Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü" başlığı ile okuyucularına sundu. Gazete; Türkiye'nin İstanbul'da ölümcül bir bombalı saldırı düzenlemekle suçladığı militanların kökünü kazımak için 'terörle mücadele adını verdiği' bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına yer verilen haberde, ABD'nin açık destek verdiği bilinen PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'nin 'Türkiye'ye karşılık verme' sözü verdiğini yazıldı. SDG ile ABD'nin DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiğini belirten gazete, örgütün skandal ifadelerini okurlarına sundu.

ABD'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

Gazetenin bu haberini alıntılayan ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone ise terör örgütünün kirli propagandasına ortak oldu. Türkiye'ye yönelik küstah ithamlarda bulundu.

TERÖRÜ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı." ifadelerini kullandı.

KİRLİ EMELİNİ İFŞA ETTİ

Konuyu Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna bağlayan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" dedi.

ABD'NİN TERÖRE VERDİĞİ İLK DESTEK BU DEĞİL

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi.

Etiketler : abd YPG/PKK F-16 satışı Frank Pallone
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