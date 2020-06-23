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23 Haziran 2020 Salı 08:38:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 08:38:00

Türkiye'nin sunduğu tasarı BM'de kabul edildi

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Türkiye, Katar, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Fas ve Hollanda'nın sunduğu 'Suriye'deki insan hakları durumu'na ilişkin tasarı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Konseyin 43'üncü oturumunda görüşülen 13 tasarı kabul edildi.

Konseyde Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu, "Doğu Kudüs de dahil, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri" planını reddeden tasarı görüşüldü.

Tasarıyla ilgili konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı 9 çekimser, 2 aleyhte ve 36 lehte oyla kabul edildi.

Buna göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in yasa dışı planına ilişkin rapor hazırlayarak Konseyin 46. oturumuna sunacak.

Konseyde yine Pakistan'ın İTT adına sunduğu "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını" destekleyen tasarı da 2 çekimser, 2 aleyhte ve 43 lehte oyla kabul edildi.

Pakistan'ın sunduğu diğer tasarı olan "Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuna" ilişkin tasarı da 3 çekimser, 2 aleyhte ve 42 lehte oyla kabul edildi.

İTT'nin son tasarısı, "İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki insan hakları durumuna" ilişkin tasarı da Konseyden 4 çekimser, 17 aleyhte ve 26 lehte oyla geçti.

- TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU SURİYE TASARISI DA KABUL EDİLDİ

Türkiye, Katar, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Fas ve Hollanda'nın sunduğu "Suriye'deki insan hakları durumu"na ilişkin tasarı da 2 hayır, 18 çekimser ve 27 evet oyuyla Konseyde kabul gördü.

Konseyde ayrıca Libya'da insan haklarının geliştirilmesi ve ülkede 2016'dan bu yana işlenen insan hakları ihlallerinin araştırılmasına ilişkin Afrika ülkeleri adına Burkina Faso'nun sunduğu tasarı, oylama yapılmadan "konsensüs"le kabul edildi.

Şubat ayında başlayan fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ara verilen Konseyin 43'üncü oturumu yarın sona erecek.

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