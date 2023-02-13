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13 Şubat 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 11:30:00

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye'nin yanında olan Bosna Hersek'e teşekkür etti.

Girgin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da pomozi.ba isimli insani yardım kuruluşu tarafından, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezini ziyaret etti.

Girgin, pomozi.ba tarafından Bosna Hersek'te başlatılan kampanyaya ilişkin, "Daha önce bu kadar destek gören bir kampanya olmamış. Bütün ülkelerden destek geliyor. Bosna Hersek halkının bu desteğine müteşekkiriz." dedi.

Ayni yardımlarda önceliğin çadır, battaniye, tüp gazlı ısıtıcı ve küçük tip jeneratör olduğuna dikkati çeken Girgin, "Türkiye, her zaman Bosna Hersek'in yanında oldu. Şimdi de Bosna Hersek bizim yanımızda. Bütün makamlara, halka teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yardım toplama merkezini ziyaret eden Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic de okul arkadaşlarıyla kampanyaya destek olmak için geldiklerini ifade ederek, "Herkesin getirdiği küçük şeylerle kocaman bir yardım topladık. Kalplerimizdeki sevgimizi depremzedelere gönderiyoruz." dedi.

Dünyada ender görülen bir felaketle karşı karşıya olan Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hota Muminovic, bu günlerin Bosna Hersek ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıracağını sözlerine ekledi.

Pomozi.ba kurucusu Elvir Karalic de yüzlerce kişinin gönüllü olarak kampanyaya katıldığını söyledi.

Karalic, "Bugün yaklaşık 500 kişi bekliyoruz. Yarın ise çadır, jeneratör ve ısıtıcılardan oluşan ilk kamyonu deprem bölgesine göndermeyi planlıyoruz. Arkasından da toplanan her şeyi göndereceğiz." diye konuştu.

Gönüllerden Melida Salihovic, Türkiye'de yaşananların korkunç bir felaket olduğunu belirterek, bu zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı tarafından kurulan yardım toplama merkezini de ziyaret etti.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş bosna hersek büyükelçi yardım

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