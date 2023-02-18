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18 Şubat 2023 Cumartesi 00:35:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 00:35:00

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi: Çin'den gönderilen yardımlar 600 tona ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çin'den gönderilen yardımların 600 tona ulaştığını açıkladı.

Çinli arama kurtarma ekiplerinin dönüşü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen karşılama törenine katılan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'deki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Önen, Türkiye'deki elim deprem hadisesinin ardından Pekin'de kurulan kriz masasıyla, Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarıyla yardımların organize edildiğini belirterek, "Şu ana kadar Çin'den Türkiye'ye gönderdiğimiz yardım malzemeleri 600 tona ulaştı." dedi.

Gönderilen yardımlar arasında en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden 10 bin çadır, 112 bin battaniye ve uyku tulumu bulunduğunu ifade eden Önen, ayrıca 1000'e yakın jeneratör, ısıtıcı ve ilk yardım malzemesinin de Türkiye'ye ulaştırıldığını kaydetti.

Önen, ileriki günlerde, yaklaşık bir haftada 22 bin çadırı afet bölgesine ulaştırma hedefiyle planlama yaptıklarının altını çizdi.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMA ESASIYLA SEFERBER OLDUK"

Yardımların taşınması için Türk Hava Yollarının (THY) kargo uçağı seferleri ve yolcu uçağı kargo bölümlerinin kullanıldığını aktaran Önen, ayrıca Çin'deki muhtelif hava yolu şirketleri ile kardeş ülke Azerbaycan'ın Silk Way hava yolu şirketinin de imkanlarından faydalanıldığını söyledi.

Önen, birçok gönüllü Türk vatandaşının kendilerine destek verdiğine, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla seferber olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada bütün personelimizle, gönüllülerimizle bu çalışmaları yerine getiriyoruz. Bir nebze de olsa yaralılarımıza şifa olma, elimizden gelen tüm katkıyı sağlama gayreti içindeyiz. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayır sahiplerine şükranlarımı iletiyorum. İnşallah hepimizin duaları kabul olur ve devlet millet el ele bugünlerin de üstesinden hep beraber geliriz."

Etiketler : Çinli arama kurtarma ekipleri Türkiye kahramanmaraş deprem

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