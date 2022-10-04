Türkiye'nin Libya ziyareti Yunanistan'da paniğe neden oldu

Türkiye'nin Libya ziyareti Yunanistan'da paniğe neden oldu

Türkiye'den Libya'ya gerçekleştirilen üst düzey ziyaret Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias diplomatik temaslarını hızlandırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa Büyükelçisi ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Dendias, görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri görüştüklerini açıkladı.

"ATİNA'DA GERGİNLİĞE YOL AÇTI"

Yunan basını da Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon ve protokol mutabakat muhtıralarını gündemine taşıdı.

Efsyn Gazetesine göre Yunan diplomatik kaynakları "Yunanistan-Mısır anlaşmasının ihlaline izin verilmeyeceğini" belirtti.

Atina'nın anlaşmaları "kışkırtıcı hamle" olarak yorumladığı bildirildi.

İskra gazetesi Libya ile yapılan anlaşmayla Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini İyon Adaları ve Sicilya'ya kadar genişlettiğini yazdı.

Yunanistan'ın ekonomik ve jeostratejik çıkarlarının zarar gördüğü ifade edildi.

Tovima gazetesi ise anlaşmanın Atina'da gerginliğe yol açtığını kaleme aldı.

"Miçotakis hükümetinin politikalarının başarısız"

Circogreco gazetesi eski başbakan Çipras'ın partisi Syriza'nın açıklamalarını gündemine taşıdı.

Partiden yapılan açıklamada Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasıyla Miçotakis hükümetinin politikalarının başarısız olduğuna işaret edildi.