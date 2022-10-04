VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belçika'nın yeni pasaportlarında ünlü çizgi roman kahramanları bulunacak
BM'den faiz indirme çağrısı
Türkiye'nin Libya ziyareti Yunanistan'da paniğe neden oldu
Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor
Türkiye ve Libya arasında 4 alanda iş birliği
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
Bakan Soylu, polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı!
Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
BM uzmanları, İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
Ankara'da asayiş uygulaması: Aranan 1456 kişi yakalandı
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
Bakan Akar: TSK kesinlikle Libya'da yabancı güç değil
Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli çocuk öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
04 Ekim 2022 Salı 00:21:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 00:21:00

Türkiye'nin Libya ziyareti Yunanistan'da paniğe neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'ın gündeminde Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği üst düzey ziyaret ve imzalanan mutabakat muhtıraları var. Yunan Dışişleri Bakanı ziyaretin ardından Fransa Büyükelçisi ile Libya'yı görüştü. Yunan basını da anlaşmaların, Yunanistan'a zarar verdiğini yazdı.

Türkiye'den Libya'ya gerçekleştirilen üst düzey ziyaret Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias diplomatik temaslarını hızlandırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa Büyükelçisi ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Dendias, görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri görüştüklerini açıkladı.

"ATİNA'DA GERGİNLİĞE YOL AÇTI"

Yunan basını da Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon ve protokol mutabakat muhtıralarını gündemine taşıdı.

Efsyn Gazetesine göre Yunan diplomatik kaynakları "Yunanistan-Mısır anlaşmasının ihlaline izin verilmeyeceğini" belirtti.

Atina'nın anlaşmaları "kışkırtıcı hamle" olarak yorumladığı bildirildi.

İskra gazetesi Libya ile yapılan anlaşmayla Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini İyon Adaları ve Sicilya'ya kadar genişlettiğini yazdı.

Yunanistan'ın ekonomik ve jeostratejik çıkarlarının zarar gördüğü ifade edildi.

Tovima gazetesi ise anlaşmanın Atina'da gerginliğe yol açtığını kaleme aldı.

"Miçotakis hükümetinin politikalarının başarısız"

Circogreco gazetesi eski başbakan Çipras'ın partisi Syriza'nın açıklamalarını gündemine taşıdı.

Partiden yapılan açıklamada Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasıyla Miçotakis hükümetinin politikalarının başarısız olduğuna işaret edildi.

Etiketler : Nikos Dendias Miçotakis hükümeti Türkiye-Libya
‘Bir Yaz Akşamı' finali

‘Bir Yaz Akşamı' finali
‘Yelkovan' buluşması

‘Yelkovan' buluşması
Yurtdışına organik satış

Yurtdışına organik satış
Kışa hazırlık

Kışa hazırlık
11 yıllık evlilik bitti

11 yıllık evlilik bitti
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda
Mezun oyunu

Mezun oyunu
Duvaklı Hande

Duvaklı Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes