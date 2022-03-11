Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi'ye taşınıyor
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu açıkladı.
Diplomatik kaynaklar güvenlik nedeniyle Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin Çernivtsi'de vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." dedi ve personelin transfer edilmekte olduğunun altını çizdi.
Ukrayna'dan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşının tahliye edildiği 3 bin kişinin de tahliye beklediği belirtildi. Ayrıca imkanlar ölçüsünde tahliyelerin süreceği de ifade edildi.
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