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Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı
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09 Ocak 2024 Salı 23:31:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 23:31:00

Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı iki kişi Kosova'da yakalandı

Kaynak: AA

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Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından bugün iki ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birinci vakada, FAST birimi ile Viti Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K gözaltına alındı. İkinci vakada, FAST birimi ile Priştine Merkez Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği aktarılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kosova polisi, geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişiyi daha gözaltına almıştı.

Etiketler : kosova polisi aranan kişiler interpol
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